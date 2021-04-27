Коронавірус: в Україні почали вакцинувати людей віком від 65 років – МОЗ

В Україні розпочалася вакцинація проти COVID-19 людей старших за 65 років, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Пріоритет надається людям найбільш похилого віку і людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання і нирок», – йдеться в повідомленні.

Раніше в МОЗ заявили, що вакцинація від коронавірусного захворювання в Україні, яка стартувала 24 лютого, відбуватиметься у п’ять етапів. Досі вакцинували медиків, зокрема тих, які працюють із пацієнтами з COVID-19, військових, правоохоронців, персонал і мешканців закладів для літніх людей, людей віком 80+.

Загалом в Україні станом на 27 квітня щеплення отримали 539 126 людей від початку вакцинальної кампанії. Із них другу дозу мають дев’ять людей, повідомили у МОЗ.

Кампанія з вакцинації стартувала в Україні 24 лютого, щеплення проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.