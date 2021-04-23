В Україну надійшли понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї

Україна 23 квітня отримала понад 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї в межах глобальної ініціативи COVAX, повідомило Міністерство охорони здоров’я країни.

За повідомленням, цю партію, яку доставили до України ЮНІСЕФ і ВООЗ, використають для вакцинації пріоритетних груп, людей віком від 65 і тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca, відповідно до визначеного інтервалу між першим і другим щепленням.

«Раді отримати чергову поставку вакцини від глобальної ініціативи COVAX. Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції і боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалось це глобальне партнерство – забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов’язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається», – заявив Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України.

Надані в рамках ініціативи COVAX вакцини Україна отримує безоплатно.

Загалом до кінця року COVAX має надати вакцини для щеплення восьми мільйонів українців, повідомили у МОЗ.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 20 квітня підписав указ про реєстрацію вакцини AstraZeneca, виготовленої в Південній Кореї.

За його словами, ця вакцина є ідентичною вакцині AstraZeneca/CoviShield, яку Україна отримала з Індії.

Степанов також заявляв, що доступ до вакцинації від COVID-19 в Україні покращиться у травні.