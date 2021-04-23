В Україні від COVID-19 вакцинували понад пів мільйона людей – МОЗ

Від початку вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 (з 24 лютого) в Україні щепили понад 508 тисяч людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу вакцинували 16 169 людей. Найбільше – у Києві (1 679), Дніпропетровській (1 453) і Запорізькій (1 084) областях.

З усіх вакцинованих, за даними МОЗ, більшість отримали одну дозу вакцини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – п’ять осіб (із них двоє – отримали одну дозу за кордоном).

Щеплення проводили 283 мобільні бригади з імунізації та 470 пункти щеплення.

Станом на 22 квітня, за даними МОЗ, до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 485 700 людей.

Щеплення від COVID-19 в Україні проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.​