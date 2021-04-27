Громадян Китаю в Україні почали масово вакцинувати від COVID-19

У Києві в одній із лікарень відбувалася вакцинація громадян Китаю від COVID-19, що може бути частиною китайської урядової програми.

Щоб отримати щеплення, 26 квітня до КНП «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району прийшло кількадесят осіб. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, на вході їх чекала куратор, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на кілька груп.

Вакцинація громадян Китаю у столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. Це 27 квітня Радіо Свобода підтвердив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров’я КМДА, регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк.

Розпорядження про вакцинацію громадян Китаю закріплене у протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня, додав він.

«У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною COVAX (надані Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX – ред.) на території України. Вакцина – CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки напевно. Є 1 500 доз. Є рішення – ми його виконуємо», – розповів координатор.

Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання і додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.

За інформацією джерела Радіо Свобода в органах української влади, списки для щеплення склало посольство Китаю в Києві, для цього виділено 6 500 вакцин CoviShield із партії, яка прибула в Україну в березні.

Радіо Свобода звернулося до київської лікарні, де відбувалася вакцинація, за додатковою інформацією, але там відмовилися від коментарів і порадили звернутися до посольства КНР.

Китайське державне інформагентство «Сіньхуа» 27 квітня підтвердило, що в Україні почалася вакцинація громадян Китаю «завдяки зусиллям посольства КНР».

«Імунізація здійснюється вакциною китайської компанії Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах – Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження – від 18 до 59 років. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2 800 осіб», – повідомляє китайське ЗМІ.

7 березня 2021 року міністр закордоних справ Китаю Ван Ї оголосив, що Пекін сприятиме щепленню від COVID-19 співвітчизників за кордоном, включно з відкриттям центрів із вакцинації китайськими препаратами.

Через місяць після цього китайські дипломати звітували, що таким чином вакцинували понад 200 тисяч громадян КНР у різних державах. Посольство Китаю в Києві підтвердило китайському проурядовому виданню Global Times, що також візьме участь у програмі. На запит Радіо Свобода про те, як це відбувається в Україні, у посольстві КНР не відповіли.

25 березня 2021 року до України на замовлення українського уряду прибула перша партія (215 тисяч доз) вакцини китайської компанії Sinovac Biotech, використовувати її почали 13 квітня.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що щеплення китайською вакциною CoronaVac робитимуть поліцейським, представникам маломобільних груп населення, олімпійцям, паралімпійцям та освітянам, які братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Про громадян Китаю уряд дотепер не повідомляв. Радіо Свобода 26 квітня надіслало запит до Міністерства охорони здоров'я України та чекає відповіді.

Механізм COVAX – це глобальна ініціатива, покликана забезпечити рівноправний доступ до вакцин проти COVID-19, яка здійснюється під спільним проводом Коаліції з питань інновацій у сфері епідемічної готовності (CEPI), Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у співпраці з основним партнером у сфері постачання, яким є Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).



Безоплатні вакцини за цією програмою мають отримати до 20% населення України – тобто понад 8 мільйонів осіб. За даними МОЗ, у рамках цієї ініціативи Україна має отримати вакцини AstraZeneca і Pfizer.