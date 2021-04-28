В Україні виявили майже 10 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби госпіталізували 3 623 людей, 20 062 – одужали. 441 людина померла.

За добу здійснили 99 112 тестувань (зокрема методом ПЛР – 43 841, методом ІФА – 15 489).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 070), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 047 838 людей, померли від COVID-19 – 43 391.