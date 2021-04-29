Китайські громадяни платять за вакцинацію в Україні – Ляшко

Україна виділила 1000 вакцин Coronovac для вакцинації китайських громадян – здебільшого дипломатів і працівників дипломатичних місій. Вони роблять вакцинацію за власний рахунок, ніякого тиску на міністерство охорони здоров’я з боку Китаю не було, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«При зустрічі першої партії вакцини з КНР посол звернувся до нас з проханням провести вакцинацію представників посольства і діаспори. Коли ми формуємо на оперативному штабі цільові групи, які відповідно до дорожньої карти повинні вакцинуватись, ми розглядаємо різні варіанти. Ми розуміли, що в нас є залишок однієї тисячі доз вакцини, є звернення посольства Китаю», – заявив головний санітарний лікар, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

За словами Ляшка, посольство Китаю пообіцяло сприяти Україні в якомога швидшому отримані наступних партій вакцини і збільшити українську квоту у китайських виробників, зокрема Sinovac і Sinopharm. Україна в свою чергу пріоритезувала щеплення для представників китайської діаспори.

«Вони оплачують її згідно із законодавством України, у кожному медичному закладу свої розцінки. Скільки точно зараз не можу відповісти, в кожному пункті щеплення окрема ціна», – уточнив Ляшко.

Раніше Радіо Свобода повідомляло, що у Києві в одній із лікарень відбувалася вакцинація громадян Китаю від COVID-19, що може бути частиною китайської урядової програми. Регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк називав іншу кількість вакцин для громадян Китаю – 1500 доз. Раніше китайські державні ЗМІ повідомляли, що кількість запланованих доз ще більша – 2800.

28 квітня видання SilkBridge.info з посиланням на джерело у Міністерстві охорони здоров’я України повідомляло, що вакцинація китайських громадян, яка почалася 26 квітня у Києві, Харкові та Одесі, проводиться препаратами, які надійшли в Україну в рамках закупівель за кошти українського бюджету. Співрозмовник видання зазначав, що таке рішення ухвалили «під сильним тиском з боку дипломатів посольства КНР». За його інформацією, йшлося про виділення 6 тисяч доз вакцини.

28-29 квітня Ляшко проводить робочий візит до Одещини – він приїхав до регіону, щоб перевірити хід вакцинації населення. Санітарний лікар разом із представниками обласного та міського департаментів відвідував пункти щеплення та медичні заклади регіону.