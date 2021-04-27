У Києві вакциновано майже 51 тисячу осіб – координатор

У Києві вже вакциновано першою дозою вакцини 50 897 осіб. Другої дози поки ніхто з жителів столиці не має. Про це Радіо Свобода повідомив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров’я КМДА, регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк.

«Зараз «зайшла» AstraZeneca – завтра ми стартуємо нею. 15 мобільних бригад і 84 пункти щеплення. Пункти щеплені заповнені десь на 40-50 (записів – ред.) . Ми вивчили людей додатково в цьому місяці, будемо намагатись на пунктах щоб не було відмов, і робити запис до 90 осіб на день. У пунктах ще є запис на 28, 29, 30 квітня. Але планка у 30 перевершена вже на кожному пункті», – повідомив координатор.

Додатково ще 13 пунктів щеплення запрацюють орієнтовно до 5 травня, каже Животенюк.

Наразі ж у Києві вакцинують китайською вакциною CoronaVac цільові групи: маломобільні групи осіб, учителів ЗНО, олімпійці та паралімпійців за заявками, які подає Міністерство молоді та спорту. Цієї цільової вакцини залишилось близько тисячі доз, каже координатор.

Загалом в Україні щеплення отримали 539 126 людей від початку вакцинальної кампанії, повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Із них другу дозу мають дев’ять людей.

Кампанія з вакцинації стартувала в Україні 24 лютого, щеплення проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.