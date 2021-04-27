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27 квітня 2021, Київ 10:48
Новини | Коронавірус

Вакцинованим громадянам в Грузії видаватимуть «ковід»-паспорти

Наразі в Грузії близько 3 тисяч людей отримали дві дози вакцини і можуть претендувати на паспорт з вакцинації

Влада Грузії вирішила запровадити «ковід»-паспорти для провакцинованих громадян. Як передає грузинська служба Радіо Свобода, наразі розробляються параметри документа, який засвідчуватиме, що людина пройшла повний курс вакцинациії.

Наразі точних термінів введення таких паспортів не озвучують, але очікується, що вони з’являться «найближчим часом».

У Національному центрі з контролю захворювань і громадського здоров’я кажуть, що робота над проєктом «ковід»-паспорта завершиться протягом двох тижнів. Документ відповідатиме підходам, які є щодо цього у ЄС, обіцяють грузинські чиновники.

Наразі в Грузії близько 3 тисяч людей отримали дві дози вакцини і можуть претендувати на паспорт з вакцинації.

Наразі документи про щеплення видаються з електронної бази імунізації.

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