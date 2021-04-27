Минулої доби щеплення від COVID-19 отримали понад 11 тисяч людей – Степанов

Минулої доби в Україні від COVID-19 вакцинувалися 11 100 людей, повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«539 126 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – повідомив Степанов.

Згідно з оприлюдненими ним даними, лідером за обсягом добової вакцинації є Дніпропетровщина – 1374 щеплень.

«Щеплення проводилось 217 мобільними бригадами з імунізації та 295 пунктами щеплення. Станом на 26 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 495 569 людей», – повідомили у МОЗ.

Кампанія з вакцинації стартувала в Україні 24 лютого, щеплення проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.