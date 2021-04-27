Бразилія відмовилася від російської вакцини «Спутнік V» через «ризики»

Влада Бразилії відмовилася від імпорту російської вакцини «Спутнік V» проти COVID-19 після того, як регулятор контролю якості медпреператів, відомий як Anvisa, 26 квітня вказав на ризики застосування через відсутність інформації, що гарантує безпеку, якість та ефективність вакцини.

Вирішальною проблемою, яку назвали у Anvisa, стала наявність аденовірусу у вакцині і побоювання, що він може відтворюватися. Регулятор назвав це «серйозним» дефектом.

«Спутнік V» був схвалений в декількох країнах світу. Це вакцина на основі аденовірусу людини, що викликає простуду. Вакцина перебуває на розгляді Європейського агентства з лікарських засобів (EMА). Угорщина вже почала використовувати її, попри відсутність схвалення від EMA. Словаччина теж замовила російську вакцину, але призупинила застосування, назвавши отриману партію такою, що не відповідає заявленим раніше критеріям.

Раніше авторитетний медичний журнал The Lancet опублікував попередні результати третьої фази випробувань препарату, оцінивши ефективність «Спутнік V» на рівні вище ніж 91 відсоток.

У Бразилії зареєстровано 14,4 мільйона підтверджених випадків і майже 400 тисяч смертей від COVID-19, це друга за величиною кількість летальних випадків у світі після США.

За даними Міністерства охорони здоров’я, нині 27,3 мільйона людей в Бразилії (близько 13 відсотків населення) отримали одну дозу вакцини.