«Не лякати народ». Чому росіянам не говорять про високу смертність від коронавірусу і мало вакцинують

У Росії від коронавірусу померли щонайменше 400 тисяч людей, але влада називає цифру в чотири рази меншу, говорять демографи.

Офіційно керівництво Росії заявляє, що країна була серед тих, хто найкраще впорався з пандемією, першою розробила свою вакцину і готова експортувати її до майже 60 країн світу. Але вакцинація в самій Росії, навіть за офіційними даними, одна з найнижчих у світі. Чому Росія пропонує свою вакцину по всьому світу, але не може врятувати власних громадян?

Як пише російська газета «Вєдомості», під час свого виступу з посланням до Федеральних зборів 21 квітня президент Росії Володимир Путін мав оголосити хвилину мовчання за померлими від коронавірусу, але незадовго до події від цієї ідеї вирішили відмовитися. Про такі плани газеті розповіли два співрозмовники, близькі до адміністрації президента, але з чим була пов'язана зміна планів, співрозмовники сказати не змогли. Інший федеральний чиновник, який брав участь в підготовці послання, сказав, що цього не планувалося.

Якби такі плани дійсно були, то вони були б виправдані, адже смертність від коронавірусу в Росії була однією з найвищих у світі – не менше за 400 тисяч осіб. Але цієї цифри не знайти в офіційній статистиці, яка подає на 23 квітня цифру – 105 тисяч людей. Хоча демографи вважають, що насправді тих, хто заразився коронавірусом і помер у зв’язку з цим, є щонайменше на 300 тисяч більше.

Офіційні дані та надмірна смертність

Звідки ж береться така велика різниця? На думку демографів, ідеальної статистики щодо смертності від коронавірусу не має жодна країна, тому для того, щоб зрозуміти вплив саме коронавірусу, потрібно дивитися на такий показник, як надмірна смертність, тобто наскільки більше померло, скажімо, в лютому 2021-го у порівнянні з лютим 2020-го чи за рік під час пандемії у порівнянні з роком перед пандемією.

Такі підрахунки вже протягом року ведуть газети New York Times та Financial Times, які ще минулого року з’ясували, що російські цифри смертності є неправдоподібно низькі. Як заявляла віцепрем'єрка російського уряду Тетяна Голікова, рівень летальності від нової інфекції в країні в 7,6 раза нижчий від середньосвітового.

Інфографіка: Дослідження: Росія значно применшує дані про смертність від COVID-19 (інфографіка)

Коли ж аналітики двох ділових видань підрахували надмірну смертність за відкритими даним, то в них вийшло, що число жертв коронавірусу в Москві і Санкт-Петербурзі могло бути на 70% вищим. Департамент охорони здоров’я Москви спростував повідомлення, пославшись на некоректність підрахунків. Речниця МЗС РФ Марія Захарова зажадала від газет спростувань. Вони ж відмовилися це робити, наполягаючи на своїй правоті і продовжували вести підрахунки.

На нинішній момент надмірна смертність у Росії перевищила пів мільйона людей. І з них 80% – це прямі жертви «ковіду»

Згідно з їхніми найновішими даними, за показником надмірної смертності Росія випередила такі країни, як Іспанія, Італія та США, і вийшла на перше місце серед вибраних країн з показником 28%. Тобто за підрахунками аналітиків New York та Times Financial Times, в Росії за останній рік померло на 28% більше людей, ніж минулого року. Для порівняння, в Іспанії – на 23%, в Італії – на 21%, у США – на 20%. Найменша надлишкова смертність у країнах, які вибрали для порівняння, – у Німеччині та Фінляндії – 5% і 3% відповідно.

Не всі ці люди, звичайно, померли від «ковіду» – дехто і з інших причин, але у випадку Росії – абсолютна більшість, пояснює в інтерв’ю Радіо Свобода незалежний російський демограф Олексій Ракша.

«На нинішній момент надмірна смертність у Росії перевищила пів мільйона людей. І з них 80% – це прямі жертви «ковіду», тобто це – ті люди, які заразилися і не померли б, якби не заразилися в цей період», – говорить російський демограф.

Такий великий відсоток смертності від загальної надлишкової смертності експерт пояснює тим, що за цей рік скоротилися інші причини смертності – травми, нещасні випадки, ДТП, вбивства, самогубства, знизилася смертність і від хвороб – від раку, туберкульозу і СНІДу. «Ці інші причини смертності зменшилися всюди у світі, у тому числі і в Росії», – говорить дослідник.

Тому, за його оцінками, і в Росії, і в США близько 80% надмірної смертності припадає саме на коронавірус. Це підтвердила наприкінці грудня 2020 року і віцепрем'єрка російського уряду Тетяна Голікова, однак коригувати статистику у зв’язку з цим в Росії не стали.

Було поставлене завдання – не лякати народ перед «обнуленням», перед голосуванням

Як каже Олексій Ракша, до того, що в Росії – одна з найвищих кількостей смертей від «ковіду», призвели політичні рішення Кремля напередодні важливих для президента Володимира Путіна голосувань за продовження його президентських повноважень.

«Було поставлене завдання – не лякати народ перед «обнуленням», перед голосуванням», – пояснює Олексій Ракша. Тоді в Росії не оголошували локдаун, намагалися адміністративно обмежувати кількість людей в публічних місцях, не наголошували на серйозності пандемії, що призвело до того, що в травні 2020 року Росія вийшла на друге місце за рівнем зараження коронавірусом, поступившись лише США.

«Вакцина для всього людства», то чому не для росіян?

Та невдовзі, у серпні росіяни оголосили, що випередили цілий світ і створили свою вакцину. На цьому «справжньому прориві» наголосив у своєму щорічному посланні президент Росії Володимир Путін, коли заявив, що «наші вчені», забезпечили Росію «трьома надійними вакцинами від коронавірусу». При цьому Путін наголосив: «Збереження народу Росії – наш найвищий національний пріоритет».

І закликав уряд та інші державні інституції «у щоденному режимі» займатися вакцинацією, щоб «восени сформувати так званий колективний імунітет».

Та маючи свою вакцину, Росія, за даними на 21 квітня, провакцинувала лише 16% свого населення. У той час як Ізраїль щепив уже 60% своїх громадян, Велика Британія наближається до половини, а США – до 40%, щепивши вже понад 215 мільйонів людей. Росія на цьому тлі виглядає більш ніж скромно – лише 7%, або трохи більше ніж 16 мільйонів людей.

У чому ж причина того, що Росія, яка перша заявила про створення вакцини, опинилися в кінці списку щодо вакцинації, незважаючи на велику реальну смертність?

Заради престижу держави російські чиновники наголошують на експорті. «Вакцина для всього людства», – проголошує вебсайт Sputnik V. Державні ЗМІ розписували навіть відносно невеликі поставки у десятки або сотні тисяч доз до іноземних країн.

Якщо ви дійсно виробляєте таку хорошу вакцину, як розповідаєте, то, мабуть, спершу ви мали б вакцинувати своїх громадян

Спостерігаючи за тією несамовитою активністю, з якою Росія пропагує свою вакцину за кордоном, деякі експерти і політики звинуватили її у тому, що президент Путін «відриває» рятувальну ін’єкцію від власного населення, продає її за кордон задля просування політичних інтересів.

«Замість того, щоб вакцинувати російських громадян, він продає цю вакцину. Не схоже на те, що так би чинив політик і громадянин, який стурбований чиїмось здоров’ям. Якщо ви дійсно виробляєте таку хорошу вакцину, як розповідаєте, то, мабуть, спершу ви мали б вакцинувати своїх громадян. А коли ви вакцинували мільйон громадян, а продаєте за кордон мільярд вакцин – це виглядає дивно. Тому, на нашу думку, це – радше геополітичний проєкт, ніж проєкт зі сфери охорони здоров’я», – заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Людям ненав'язливо навіюють, що вакцина – це шкідливо, що хтось може від неї вмирати

Російський демограф Олексій Ракша в інтерв’ю Російській службі Радіо Свобода у березні висловив думку, що росіян навмисно відохочують від вакцинації, щоб більше вакцин продати за кордон.

«Державна пропаганда – фактично підспудно антивакцинаторська, і, я думаю, це пов’язано якраз з тим, що вакцини не вистачає. Це зроблено для того, щоб більше відправити її за кордон, щоб не створювати проблем логістики, ажіотажу. Людям ненав'язливо навіюють, що вакцина – це шкідливо, що хтось може від неї вмирати. Державне ТБ постійно випинає якісь незначні проблеми з іншими вакцинами. Я впевнений, що у «Спутніка» вони теж є, просто про це ніхто не знає. І забувають говорити, що це все одно набагато краще, ніж заразитися коронавірусом», – каже експерт.

Примітно, що експортувати готову вакцину Росія би хотіла лише на ринки Європейського союзу, а з країнами Азії вона домовляється про її виробництво.

Скандал з купівлею вакцини Словаччиною показав, що Росія, поставивши до країни 200 тисяч доз «Спутніка», привезла три різні версії продукту, жодна з яких не була ідентичною тому препарату, який дослідило Агентство ЄС з лікарських засобів і британський медичний журнал The Lancet.

У Росії – лише два фармацевтичних заводи, які можуть виробляти цю вакцину, але потреби величезні, з огляду на її власне населення. Її обіцянки перевищують її потужності

З цього та інших випадків експерти зробили висновок, що Росія не має необхідних модерних промислових потужностей, щоб виробляти свою власну вакцину.

«ЄС недаремно не реєструє Sputnik V, бо існують сумніви не так щодо самої вакцини, як щодо можливостей Росії її виробляти у промислових кількостях з дотриманням технології. У Росії – лише два фармацевтичних заводи, які можуть виробляти цю вакцину, але потреби величезні, з огляду на її власне населення. Її обіцянки перевищують її потужності. Тому ЄС не може ризикувати, що вакцина раптом не надійде або надійде вакцина, де не буде дотримана технологія – тобто вона може бути або марною, або навіть шкідливою. Тож ніхто в ЄС не хотів би брати на себе такої відповідальності», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода старший аналітик центру «Європейські цінності» Давід Стулік.

Російське виробництво вакцин розпочалося повільно, оскільки минулої осені виробники намагалися отримати біотехнологічне обладнання китайського виробництва, якого не вистачало. Тим часом в російських ЗМІ подають питання так, що виробництво – лише зайві клопоти.

«Росія фізично не зможе зробити великі партії. Ми продаємо ліцензії на виробництво. Зате не доведеться витрачати гроші на будівництво заводів і логістику», – говорить у розмові з російським виданням директор з розвитку аналітичної компанії RNC-pharma Микола Беспалов.

Тому з азійськими країнами Росія домовляється не так про експорт самої вакцини, як про її виробництво за ліцензією за кордоном і подальше ввезення до самої Росії.

Ось, наприклад, як офіційний російський «Перший канал» повідомляв про зустріч президента Путіна з директором Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, який доповідав про те, що щеплення від Центру Гамалії схвалене вже в 59 країнах з населенням в 1,5 мільярда осіб. А виробництво «Спутніка V» налагоджено більш ніж в 10 державах, в тому числі в Китаї та Індії.

У перебігу розмови Путін поцікавився: «А те, що буде вироблятися за кордоном, буде надходити і до нас?»

На що Дмитрієв відповів, що так. І, попри добре відомі темпи вакцинації в країні, запевнив, що Росія є «одним з лідерів вакцинації у світі».

«Так, також воно може надходити і в Росію і, безумовно, прискорювати темп російської вакцинації. За нашими оцінками, ми вважаємо, що Росія не тільки зараз є одним з лідерів з вакцинації в світі, але до червня можна вакцинувати фактично всіх охочих росіян за рахунок тих виробничих можливостей, які є в Росії і за кордоном».

Те, що Росія завозить власну вакцину з-за кордону, помітив наприкінці березня московський кореспондент New York Times. У своїй статті він написав, що, виставляючи себе і свою вакцину як порятунок для країн Латинської Америки, Африки і навіть Європи, Росія тихо і без уваги телекамер імпортує свій «Спутнік V» з Південної Кореї.

Як наголошує американський журналіст, неясно, наскільки велику роль буде відігравати імпорт у зменшенні дефіциту, прискоренні щеплень, що проходять «жалюгідно низькими темпами», та порятунку життя в Росії.

Але сам факт, що Росія виявилася неспроможною експортувати власну вакцину, кажуть есперти, ставить її нижче в рейтингу геополітики вакцин, незважаючи на розробку її вчених, бо вона відіграє скоріше роль імпортера, аніж експортера.