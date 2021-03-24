Росія: Держдума схвалила законопроєкт, який дозволить Путіну залишатися при владі до 2036 року

Державна дума Росії ухвалила в цілому законопроєкт, який дозволяє президентові Володимиру Путіну знову двічі балотуватися на пост глави держави, йдеться в повідомленні на сайті нижньої палати російського парламенту.

У документі, який підготували на виконання схвалених влітку поправок до Конституції, йдеться, що обмеження кількості термінів, протягом яких одна й та сама особа може займати пост президента, застосовується до чинного глави держави без урахування його колишніх президентських термінів. Таким чином, ця норма дозволяє Володимиру Путіну займати посаду президента Росії ще два терміни.

Відповідно до конституційних змін, закріплених законом,президентом може бути обраний громадянин Росії не молодше 35 років, який постійно проживає в країні не менше 25 років, не має і не мав раніше громадянства іноземної держави або посвідки на проживання. При цьому вимога про відсутність іноземного громадянства не діє, якщо держава або його частина прийняті до складу Росії.

У січні минулого року президент Росії Володимир Путін запропонував поправки до Конституції. Норма про «обнулення» термінів, яка теоретично дозволяє Путіну залишатися президентом до 2036 року, з’явилася при схваленні поправок в Держдумі у березні. Остаточно вони були схвалені на так званому загальноросійському голосуванні, яке проходило кілька днів і завершилося 1 липня.

Володимир Путін перебуває при владі в Росії з 2000 року. Він двічі обирався президентом в 2000-і роки: в 2000-му і 2004-му роках. Тоді президентський термін в Росії становив чотири роки. У 2008 році Путін і тодішній голова уряду помінялися місцями: президентом став Дмитро Медведєв, а Володимир Путін зайняв пост глави уряду.

У 2012 році Путін пішов на третій термін: в тому ж році термін президентських повноважень був збільшений з чотирьох до шести років. У 2018 році він став президентом вчетверте. Якщо поправка про «обнулення» буде схвалена, Путін зможе піти на вибори також в 2024-му і в наступні роки.

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Сам Путін в червні 2020 року в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не виключає висування своєї кандидатури на президентський пост, якщо росіяни схвалять внесення поправок до Конституції.