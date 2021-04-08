Росія назвала «актом саботажу» заяву Словаччини про «іншу вакцину» і зажадала повернути партію Sputnik V

Російський фонд прямих інвестицій, головний промоутер вакцини Sputnik V за межами Росії, заявив, що попросив Словаччину повернути партію вакцин, яку словацький Державний інститут контролю за лікарськими засобами назвав такою, що не відповідає заявленим раніше критеріям.

Фонд також просив відправити партію до спеціально сертифікованої лабораторії для подальших перевірок, звинувативши словацький інститут контролю за лікарськими засобами в «акті саботажу» та «кампанії з дезінформації».

«На жаль, всупереч чинному договору та в результаті акту саботажу Державний інститут контролю за лікарськими засобами здійснив тестування Sputnik V у несертифікованій лабораторії», – заявили у фонді.

Відтак у Російському фонді прямих інвестицій тепер вимагають від Словаччини повернути вже куплену й оплачену вакцину, «щоб її можна було використати в інших країнах».

7 квітня Російський фонд прямих інвестицій, що просуває вакцину на зовнішніх ринках, вже заперечував перші повідомлення у ЗМІ про підміну вакцини і закликав вірити тільки офіційним джерелам.

Раніше сьогодні словацький регулятор, Державний інститут контролю за лікарськими засобами, повідомив, що партія російської вакцини Sputnik V, яка надійшла у Словаччину, не є ідентичною тому препарату, який дослідило Агенство ЄС з лікарських засобів і британський медичний журнал The Lancet. Днем раніше відомство вже повідомляло, що має питання щодо ефективності і ризиків використання російської вакцини через невідповідність даних від виробника, які можуть стати на заваді використанню препарата.

Словаччина отримала минулого місяця 200 тисяч доз Sputnik V, які досі пройшли перевірку Європейським агентством з лікарських засобів.

Раніше авторитетний медичний журнал The Lancet опублікував попередні результати третьої фази випробувань препарату, оцінивши ефективність Sputnik V на рівні вище ніж 91 відсоток.

Прем’єр-міністр Словаччини Іґор Матович був змушений піти у відставку минулого тижня через критику, зокрема, щодо закупівлі 2 мільйонів доз Sputnik V.

Sputnik V вже використовується в Угорщині, що є членом ЄС, та в інших країнах світу.

Німецька земля Баварія раніше оголосила про угоду на закупівлю 2,5 мільйонів доз Sputnik V ще до затвердження європейськими регулюючими органами.