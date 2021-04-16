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16 квітня 2021, Київ 07:45
Новини | Коронавірус

Компанія з Південної Кореї анонсує випуск російської вакцини «Спутнік V»

Щеплення російською вакциною в Алмати, Казахстан, квітень 2021 року

Південнокорейська компанія заявляє, що керуватиме консорціумом для виробництва 100 мільйонів доз російської вакцини «Спутнік V» на місяць. Компанія Huons Global заявила 16 квітня, що консорціум розпочне випуск партій зразків у серпні та гнучко реагуватиме на запити Російського фонду прямих інвестицій, відповідального за просування вакцини за кордоном.

Консорціум, до складу якого входять ще три південнокорейські компанії, побудує нові виробничі потужності, йдеться в повідомленні.

Цю новину оголосили на наступний день після того, як посол Ірану в Москві заявив, що Тегеран підписав контракт з Росією на придбання 60 мільйонів доз вакцини «Спутнік V». Казем Джалалі заявив державному інформаційному агентству IRNA, що угода з Російським фондом прямих інвестицій забезпечить достатню кількість препарату, щоб повністю вакцинувати 30 мільйонів людей.

Посол Індії в Москві також оголосила про плановане постачання «Спутнік V». За її словами, поставки вакцини мають розпочатися до кінця квітня – після того, як 12 квітня індійські регулятори схвалили цей препарат.

Раніше цього місяця Словаччина заявила, що Росія продала під назвою «Спутнік V» інший препарат.

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