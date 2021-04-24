Наступного тижня з «червоної зони» вийдуть Київ і п’ять областей – Ляшко

Протягом наступного тижня з «червоної зони» епідемічної небезпеки через поширення коронавірусного захворювання COVID-19 мають вийти Київ і ще п’ять областей України, прогнозує заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«За нашими прогнозами, впродовж наступного тижня будуть виходити з червоного рівня Львівська, місто Київ (з дня на день), Київська, Запорізька, Одеська і Полтавська області», – написав Ляшко у фейсбуці ввечері 23 квітня.
Наразі до «червоної» зони епіднебезпеки входять Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області.
Нещодавно з «червоної» зони вивели Чернівецьку область через поліпшення там ситуації із захворюваністю на COVID-19. Цей регіон став третім, після Івано-Франківської та Закарпатської областей, що за останній період залишив «червону» зону.
З 5 квітня в Києві діє черговий локдаун через збільшення кількості хворих на COVID-19. Спершу планувалося, що він триватиме до 16 квітня, але згодом дію обмежувальних заходів подовжили до 30 квітня. Через обмежувальні заходи зачинені школи, дитсадки, громадський транспорт працює за спеціальними перепустками.
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