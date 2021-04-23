У Києві затвердили «особливі вимоги» до проведення релігійних заходів у Вербну неділю і Великдень – Кличко

Влада Києва повідомила про затвердження «особливих вимог» до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, щоб запобігти сплеску вірусу, столична влада рекомендує керівникам церков і релігійних організацій проводити богослужіння в онлайн-режимі.

Проте, якщо парафіяни підуть у церкву, необхідно дотримуватися суворих правил і обмежень.

храми повинні забезпечити дезінфекцію і провітрювання приміщень;

обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів приміщення;

забезпечити температурний скринінг тих, хто братиме участь у богослужіннях;

дотримуватися маскового режиму.

«Наближаються Великодні свята, тривалі вихідні і дуже ризикований момент для епідеміологічної ситуації. Люди збираються йти в церкви, святкувати компаніями, відвідувати публічні місця. І дуже важливо, щоб наслідком радості від свята не стала біда від хвороби. Щоб у середині травня ми знову не отримали різкого сплеску захворюваності. Я закликаю всіх бути свідомими і не ставитися легковажно до рекомендацій фахівців. Не ігнорувати загрозу, що не минула, – звернувся Кличко.

16 квітня влада Києва звернулася до релігійних громад із проханням припинити масові богослужіння і «перейти» в онлайн.

Сьогодні Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що не запроваджуватиме додаткових обмежень на Великдень.

В Україні за останню добу виявили 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли 2 004 630 людей, 41 700 – померли.