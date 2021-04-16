Влада Києва закликала релігійні громади призупинити масові богослужіння і «перейти» в онлайн

Влада Києва звернулася до релігійних громад із проханням призупинити проведення масових богослужінь та забезпечити відеотрансляції, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Враховуючи наближення свят, міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через інтернет-мережу. На жаль, ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві все ще невтішна. Місто продовжило дію суворих карантинних обмежень до 30 квітня та сподівається на підтримку та розуміння з боку релігійних громад», – сказав Мондриївський.

Він також додав, що рішення про послаблення суворих обмежень місто буде ухвалювати, з урахуванням динаміки захворюваності і заповненості ліжок у лікарнях.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці готують додаткові карантинні обмеження на Великодні свята.

Усього за період пандемії в Києві захворіли 183 300 людей, 4121 – померли.