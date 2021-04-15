МОЗ оновило розподіл карантинних зон: «червоних» регіонів тепер 13

Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл карантинних зон. До «червоних» зон увійшли 13 регіонів.

Так, за даними МОЗ, станом на 15 квітня «червоний» рівень епіднебезпеки зафіксовано у Києві та 12 областях: Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській та Чернівецькій.

До «жовтої» зони віднесено три області: Івано-Франківська, Закарпатська та Херсонська. Решта – «помаранчеві».

Минулої доби в Україні виявили 16 427 нових випадків COVID-19, госпіталізували 4 229 людей, одужали 11 148, летальних випадків – 433.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 903 765 людей. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 38 658 осіб.