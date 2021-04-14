Дії місцевої влади «дають результати» – Шмигаль про те, чому уряд не оголошує загальний локдаун

Наразі немає підстав запроваджувати загальнонаціональний карантин, адже локальні обмеження дають результати. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 14 квітня.

Він вказав на послаблення рівня епідемічної небезпеки в окремих областях.

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«Той факт, що окремі області сьогодні з червоної зони вийшли до так званих жовтих карантинних зон обмежень, свідчить, що модель адаптивного карантину працює, як ми й стверджували, закривати всю країну на локдаун зараз немає жодного сенсу. Дають результати відповідальні дії місцевої влади, які оперативно і з розумінням відреагували на спалахи в себе на місцях, дякую», – сказав він.

За словами Шмигаля, уряд «продовжує вживати необхідні заходи для посилення боротьби з пандемією». Зокрема, зауважив він, національний план вакцинації передбачає пришвидшення кампанії щеплення.

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«Цього року очікуємо, що більше половини всіх дорослих в Україні отримають щеплення. Своєю чергою, урядом законтрактовано достатню кількість безпечних і надійних вакцин для досягнення поставленого плану», – повідомив прем’єр-міністр.

14 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що жорсткий карантин у столиці триватиме до 30 квітня.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 887 338 людей. Летальних випадків – 38 225.