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13 квітня 2021, Київ 21:31
Новини | Коронавірус

Рада не підтримала запровадження штрафів до 8,5 тис грн за порушення самоізоляції

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 872 785 людей, 37 758 людей померли

Верховна Рада відхилила ініційований урядом законопроєкт про запровадження штрафів до 8,5 тисяч гривень за порушення режиму самоізоляції.

Законопроєктом, зокрема, пропонувалось за порушення особою самоізоляції, обсервації, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, накладати штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 8 500 грн).

В уряді заявляли, що «частина хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, які переносять хворобу в легкій формі або знаходяться у безсимптомній стадії захворювання нехтують правилами самоізоляції», а тому необхідним є встановлення адміністративної відповідальності за порушення.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 872 785 людей, 37 758 людей померли.

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