Степанов: Україна досягла піку третьої хвилі захворюваності на COVID-19, ситуація почала стабілізуватися

Україна досягла піку третьої хвилі захворюваності на COVID-19, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Що стосується епідемії, повинен сказати, що (як ми і прогнозували) ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. І зараз поступово ситуація почала стабілізуватись. Ми вже це бачимо по всіх регіонах. Ми бачимо, зокрема, від’ємне значення по рівнях госпіталізації», – сказав Степанов.

За даними міністра, минулого тижня госпіталізованих пацієнтів було на 2 тисячі менше, ніж позаминулого.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 872 785 людей. Летальних випадків – 37 758.