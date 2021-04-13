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13 квітня 2021, Київ 12:28
Новини | Коронавірус

Степанов: Україна досягла піку третьої хвилі захворюваності на COVID-19, ситуація почала стабілізуватися

У львівській лікарні швидкої допомоги станом на 6 квітня була найбільша заповненість ліжко-місць із хворими на COVID-19

Україна досягла піку третьої хвилі захворюваності на COVID-19, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Що стосується епідемії, повинен сказати, що (як ми і прогнозували) ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. І зараз поступово ситуація почала стабілізуватись. Ми вже це бачимо по всіх регіонах. Ми бачимо, зокрема, від’ємне значення по рівнях госпіталізації», – сказав Степанов.

За даними міністра, минулого тижня госпіталізованих пацієнтів було на 2 тисячі менше, ніж позаминулого.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 872 785 людей. Летальних випадків – 37 758.

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