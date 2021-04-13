Мусульмани починають відзначити Рамадан на тлі карантинних обмежень у країнах Сходу

Мусульмани починають відзначати священний місяць Рамадан на тлі чергової хвилі захворюваності на COVID-19 та занепокоєнь, що свято може пришвидшити темпи інфікування. Рамадан триватиме до 12 травня.

Багато країн, де серед населення переважають мусульмани, запроваджують карантинні обмеження.

Під час Рамадану мусульмани утримуються від їжі, напоїв, куріння та сексу до заходу сонця.

Місяць є часом посту, поклоніння та благодійності. Це також свято, коли люди часто збираються на вечері, виконують групові молитви в мечеті та зустрічаються вдома чи в кафе.

Фотогалерея 2020 року

Це робить місяць потенційним паливом для пандемії в той час, коли темпи інфекування COVID-19 у більшості країн світу злітають на нові висоти та чинять тиск на системи охорони здоров’я

Щоб заохотити людей робити щеплення, багато мусульманських релігійних лідерів висловлювали думки, що отримання дози вакцини у світлий час доби не порушує пост.

Норми та обмеження відрізняються в залежності від держави. Благодійні вечері іфтар заборонені в декількох країнах.

У Саудівській Аравії, щоб запобігти великим зборам, мечетям забороняється подавати їжу ввечері та до сходу сонця зранку.

Очікується, що в Туреччині уряд оголосить про нові обмеження 13 квітня, щоб протидіяти масовому сплеску випадків, спричинених вірусом. 29 березня в країні обмежили роботу ресторанів та кафе на вихідних під час Рамадану.

Минулого Рамадану Єгипет закрив мечеті для прихильників, але з тих пір дозволив більшості мечетей знову відкритися на п’ятничні молитви. Цього року він також дозволить нічні групові молитви під назвою тараві, хоча і з певними обмеженнями.

Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати також дозволять скорочені молитви тараві. Водночас в Йорданії та Тунісі вони не будуть проводитися в мечетях через нічну комендантську годину.

Подібна комендантська година на кілька тижнів запроваджена в Іраку.

Іран розпочав 10-денний локдаун на вихідних на тлі сильного сплеску захворюваності, що відбувся після двотижневого персидського Нового року.

У Пакистані мечеті залишатимуться відкритими під час Рамадану, але із забороною на вхід без масок та парафіянам старше ніж 50 років. Представники охорони здоров’я вважають, що будь-які обмеження, швидше за все, будуть ігноруватися.

В Індонезії, найбільш густонаселеній мусульманській країні, уряд обмежить поїздки, щоб запобігти традиційним переїздам мільйонів людей з великих міст до рідних сіл наприкінці Рамадану.