В Україні виявили майже 12 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні минулої доби виявили 11 680 нових випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

За добу госпіталізували 2 334 людини, одужали – 14 019, летальних випадків – 457.

Упродовж 12 квітня в Україні здійснили 83 975 тестів на COVID-19, зокрема 38 684 – методом ПЛР.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 872 785 людей. Летальних випадків – 37 758.

Степанов повідомив, що 12 квітня 10 135 людей в Україні отримали щеплення від коронавірусної хвороби. Загалом за час кампанії вакциновано 388 401 людина. Завершили вакцинацію, отримавши дві дози, лише 5 людей.