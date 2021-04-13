The Lancet: британський штам не спричиняє тяжчої форми COVID-19

Варіант коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії наприкінці 2020 року, так званий британський штам, не спричиняє тяжчих форм COVID-19. Таких висновків дійшли автори досліджень, опублікованих у медичних журналах The Lancet Infectious Diseases і The Lancet Public Health.

Стаття в The Lancet Infectious Diseases заснована на спостереженні в двох лондонських лікарнях. Дослідники вивчили дані 341 пацієнта. Серед заражених британським штамом хвороба минала в тяжкій формі або призвела до летального результату в 36 відсотках випадків. А серед хворих, у яких знайшли інший варіант збудника інфекції, цей показник склав 38 відсотків.

Описане у The Lancet Public Health дослідження ґрунтується на набагато більшій вибірці, майже 37 тисяч осіб, які повідомили про позитивний тест на коронавірус і описували свої симптоми впродовж хвороби в мобільному додатку. Науковці на підставі даних про місцезнаходження пацієнтів не виявили зв’язку між перебігом COVID-19 і поширенням британського штаму в регіоні, де перебуває пацієнт.

При цьому автори обох досліджень підтвердили, що виявлена у Великій Британії мутація приблизно в 1,35 рази заразніша від початкового варіанта.

Мутації коронавірусу стали серйозною проблемою з осені минулого року, коли науковці повідомили про появу у Великій Британії нового, більш заразного штаму SARS-CoV-2. Пізніше стало відомо про південноафриканський і бразильський штами. На британський штам, за оцінками експертів, припадає зараз близько половини заражень у Європі. У ВООЗ дійшли висновку, що нові варіанти вірусів більш заразні, але не більш смертельні, і наявні вакцини проти них ефективні.