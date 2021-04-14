«Укрзалізниця» відновила рух поїзда Львів – Ужгород

«Укрзалізниця» відновлює з 16 квітня рух поїзда №829/830 Львів – Ужгород.

«Скасований понад рік тому поїзд відновлений з метою сполучити чи не найбільш привабливі міста і містечка Закарпаття та Карпат для безпечного весняного відпочинку в горах без скупчення людей. Поїзд вирушатиме з Ужгорода о 05:13 щоденно, окрім середи, зручно прибуваючи до Львова о 10:59. У зворотний рейс зі Львова вирушатиме щоденно, окрім вівторка, о 16:37, прибуватиме до столиці Закарпаття о 22:22», – розповіли в «Укрзалізниці».

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славсько, Лавочне, Опорець, Воловець, Свалява, Карпати, Мукачеве, Батьово та Чоп.

Вартість проїзду становитиме 75 гривень. У компанії запевняють, що «восьмивагонний поїзд матиме достатньо місця для зручної і безпечної розсадки кількох сотень пасажирів».

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