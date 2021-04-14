Степанов: «Епідемія починає йти на спад»

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що епідемія коронавірусу в Україні починає йти на спад.

«Ми витримали черговий стрибок захворюваності на COVID-19, і поступово ситуація почала покращуватися. Як і прогнозували наші експерти-епідеміологи, зростання кількості хворих тривало до початку квітня. Зараз у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних із лікарень перевищила на 22,8 відсотка кількість госпіталізованих. Декілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з червоної зони», – написав міністр у фейсбуці.

Він наголосив, що минулого тижня знизилася кількість госпіталізованих хворих у порівнянні з попереднім, а також знизилася кількість хворих.

«Завдяки чіткій стратегії і вивіреним діям МОЗ українці змогли пережити пік третьої хвилі пандемії без паніки та з мінімальними обмеженнями. Наш адаптивний карантин, ефективність якого оцінили і в Європі, був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією», – заявив Степанов.

Він додав, що у Києві, Хмельницькій, Львівській та Полтавській областях, які продовжують перебувати у червоній зоні, ситуація залишається складною.

«Дуже важливо продовжувати дотримуватися встановлених обмежень і протиепідемічних заходів – носити маски, користуватися антисептиками, уникати скупчень людей», – написав міністр.

В Україні минулої доби виявили 14 553 нових випадки COVID-19. За добу госпіталізували 5 063 людини, одужали – 12 384, летальних випадків – 467.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 887 338 людей. Летальних випадків – 38 225.