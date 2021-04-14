В Україні виявили понад 14,5 тисячі нових випадків COVID-19

В Україні минулої доби виявили 14 553 нових випадки COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці.

За добу госпіталізували 5 063 людини, одужали – 12 384, летальних випадків – 467.

Упродовж 13 квітня в Україні здійснили 134 342 тести на COVID-19, зокрема 54 353 – методом ПЛР.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 887 338 людей. Летальних випадків – 38 225.

Степанов повідомив, що 13 квітня 15 152 людини в Україні отримали щеплення від коронавірусної хвороби. Загалом за час кампанії вакциновано 403 553 людини. Завершили вакцинацію, отримавши дві дози, лише 5 людей.