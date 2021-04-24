В Україні виявили 12 711 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 532 дитини і 230 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби шпиталізували 3 508 людей, 13 687 – одужали. 392 людини померли.

За добу здійснили 92 136 тестувань, зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (1 268), Києві (1 027), Харківській (964), Одеській (841) і Київській (815) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 017 341 людина, померли від COVID-19 – 42 092.