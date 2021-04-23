Ефективним способом захиститися від COVID-19 більшість українців вважають вакцинацію – дослідження

Більшість українців вважають вакцинацію ефективним способом захиститися від COVID-19. Про це свідчать результати опитування, яке в березні провела дослідницька агенція Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Дані оприлюднив 22 квітня Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

«Якби була змога безоплатно прищепитися від COVID-19, 63 відсотка опитаних хотіли б це зробити, проте 31 відсоток з них – лише певною вакциною. Старше покоління виявило більшу готовність: 71 відсоток людей від 60 років згодні безоплатно прищепитися від COVID-19», – мовиться у повідомленні.

За даними дослідження, головними причинами вакцинуватися українці назвали:

«Щоб не хворіти на коронавірус, не мати ускладнень від хвороби» — 83%

«Щоб не інфікувати інших» — 66%

Як зазначається, дані дослідження засвідчують довіру українців і до рутинної вакцинації. Із твердженням «важливо, щоб дитина була вакцинована, мала щеплення» скоріше погоджуються 78 відсотків українців загалом і 84 відсотки осіб, старших від 60 років.

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю (дзвінки на мобільні телефони тривалістю до 15 хв). Було опитано 2 027 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.

За даними МОЗ, від початку вакцинації проти коронавірусної хвороби COVID-19 (з 24 лютого) в Україні щепили понад 508 тисяч людей.

Щеплення від COVID-19 в Україні проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.​