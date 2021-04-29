МОЗ: протягом доби від COVID-19 вакцинували понад 70 тисяч людей

Упродовж минулої доби, 28 квітня, від COVID-19 в Україні вакциновано 70 469 людей. Про це повідомили у МОЗ.

«629 184 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 10 осіб (із них двоє особи отримали першу дозу за кордоном)», – мовиться у повідомленні.

Щеплення проводили 267 мобільні бригади та 1 693 пункти вакцинації.

За даними МОЗ, станом на 28 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 501 690 людей.