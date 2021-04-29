Степанов: 30 квітня до Києва прилетять 500 тисяч доз вакцин від Sinovac

30 квітня до Києва прилетять 500 тисяч доз вакцини від китайської компанії Sinovac, повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у фейсбуці.

«Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тисяч доз з нашого контракту на 1,9 млн доз», – розповів Степанов.

Кампанія з вакцинації стартувала в Україні 24 лютого, щеплення проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.

Станом на 29 квітня в Україні щеплення від COVID-19 отримали майже 630 тисяч людей.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 059 465 людей.