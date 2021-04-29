В Україні виявили понад 11 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби госпіталізували 3 096 людей, 18 442 – одужали. 387 людей померли.

За добу здійснили 93 463 тестування (зокрема методом ПЛР – 41 499, методом ІФА – 16 569).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1021), Києві (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 059 465 людей, померли від COVID-19 – 43 778.