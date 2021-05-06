В Україні виявили понад 6 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби госпіталізували 1 849 людей, 14 351 – одужала. 374 пацієнти померли.

За добу здійснили 72 373 тестування (зокрема, методом ПЛР – 36 945).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 097 024 людини, померли від COVID-19 – 45 451.