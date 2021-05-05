У КМДА розповіли, скільки студентів-медиків працює в ковідних лікарнях столиці

У закладах охорони здоров’я Києва працює 389 студентів медичних вищих навчальних закладів. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації у відповідь на запит Радіо Свобода.
За даними КМДА, серед студентів-першокурсників ніхто не працює у закладах охорони здоров’я.
За даними КМДА, кількість студентів-медиків, які працюють, є такою:
- студенти другого курсу – двоє людей;
- студенти третього курсу – 27 людей;
- студенти четвертого курсу – 151 людина;
- студенти п’ятого курсу – 140 людей;
- студенти шостого курсу – 69 людей.
Радіо Свобода запитувала у КМДА про кількість студентів медичних закладів вищої освіти, які працюють у лікарнях та відділеннях міста Києва, куди госпіталізують хворих на COVID-19.
340 студентів Одеського національного медичного університету працюють у лікарнях області, куди госпіталізують хворих на COVID-19.
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