Кабмін заборонив в’їзд в Україну з Індії іноземців з 2 травня

Кабінет Міністрів України з 2 травня заборонив в’їзд в Україну іноземних громадян з Індії через ситуацію з коронавірусною пандемією. Про це на брифінгу 30 квітня заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Уряд України ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону з 00 годин 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з республіки Індія або перебували на її території упродовж не менше 7 днів протягом останніх 14 днів», – заявив Ляшко.

Дозволено в’їзд українцям, а також іноземцям, які постійно проживають на території України, або перебувають у шлюбі з громадянами України. Втім, вони повинні будуть пройти двотижневу самоізоляцію, незалежно від наявності ПЛР-тесту на коронавірус.

Ситуація з коронавірусом в Індії, де живе 1,3 мільярда людей, погіршується через відсутність ліжок у лікарнях, кисню і ліків, десятки країн надсилають невідкладну медичну допомогу для полегшення кризи.

Всесвітня організація охорони здоров’я застерігає від завчасного зняття обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією коронавірусного захворювання COVID-19, наголошуючи, що ситуація, яка склалася в Індії, може повторитися у будь-якій країні.