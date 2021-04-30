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30 квітня 2021, Київ 10:59
Новини | Коронавірус

Кабмін заборонив в’їзд в Україну з Індії іноземців з 2 травня

Дозволено в’їзд з Індії українцям, а також іноземцям, які постійно проживають на території України, або перебувають у шлюбі з громадянами України

Кабінет Міністрів України з 2 травня заборонив в’їзд в Україну іноземних громадян з Індії через ситуацію з коронавірусною пандемією. Про це на брифінгу 30 квітня заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Уряд України ухвалив рішення про заборону перетину державного кордону з 00 годин 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з республіки Індія або перебували на її території упродовж не менше 7 днів протягом останніх 14 днів», – заявив Ляшко.

Дозволено в’їзд українцям, а також іноземцям, які постійно проживають на території України, або перебувають у шлюбі з громадянами України. Втім, вони повинні будуть пройти двотижневу самоізоляцію, незалежно від наявності ПЛР-тесту на коронавірус.

Коронавірусний колапс в Індії: відбуваються масові церемонії кремації померлих від COVID-19 (відео)
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Коронавірусний колапс в Індії: відбуваються масові церемонії кремації померлих від COVID-19 (відео)

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Ситуація з коронавірусом в Індії, де живе 1,3 мільярда людей, погіршується через відсутність ліжок у лікарнях, кисню і ліків, десятки країн надсилають невідкладну медичну допомогу для полегшення кризи.

Всесвітня організація охорони здоров’я застерігає від завчасного зняття обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією коронавірусного захворювання COVID-19, наголошуючи, що ситуація, яка склалася в Індії, може повторитися у будь-якій країні.

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