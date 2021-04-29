Індію накрила потужна хвиля коронавірусу. Що спричинило «цунамі інфікувань»?

Індія б’є світові рекорди за кількістю хворих на COVID-19. За минулу добу число нових випадків перевалило за 352 тисячі. Медики не справляються з такою кількістю пацієнтів, ліжка встановлюють у великих концерт-холах та стадіонах, по всій країні палають імпровізовані крематорії. Що спричинило таку важку ситуацію у цій державі і чим ще загрожує усьому світу?

«Цунамі інфікувань»

Наразі Індія є однією з держав зі стрімкими темпами розповсюдження коронавірусної інфекції. Щодня в Індії фіксують приблизно третину усіх виявлених у світі випадків COVID-19. За словами прем’єр-міністра Нарендра Моді, держава зустріла «цунамі інфікувань». Щодня коронавірус забирає життя близько 2 тисяч індійців.

Голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, політолог Мрідула Гош в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла, що її батьківщина нині переживає один з найважчих періодів.

«У 2008 році під час Олімпійських ігор було гасло: один світ – одна мрія. Сьогодні одна мрія має об’єднати увесь світ – це подолати цей вірус. У нас 28 штатів, і у кожному з них картина різна. Північний схід моєї держави має менші показники захворюваності. А у центрі місто Мумбаї і його околиці лідирують за кількістю хворих», – каже Мрідула Гош.

Нині в Індії, за офіційними даними, проживає 1,4 мільярда людей. Індія посідає друге місце у світі за чисельністю населення. Вже майже тиждень кількість інфікованих на добу є рекордною. Система охорони здоров’я не витримує такої навали пацієнтів, а крематорії змушені працювати безперервно з ранку до ночі.

В столиці країни Делі зводять додаткові місця для спалювання. Для імпровізованого крематорію в місті пристосували прилеглий парк. За словами Мрідули Гош, в країні значно зросла громадянська свідомість, зְֹ’явилось багато соціальних ініціатив: тисячі лікарів готові давати безкоштовні поради у соцмережах, люди готують їжу і роздають її немічним.

Кількісні показники і співвідношення

Кількість нових виявлених випадків в Індії вражає, проте в цій країні проживає в 30 разів більше людей, ніж в Україні. Відтак доцільно оперувати не кількісними показниками, а рахувати співвідношення. Про це в ефірі програми «Ехо України» на «Прямому каналі» заявив голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік Сергій Комісаренко.

«В Індії більше 350 тисяч осіб хворіють на добу. Там в 30 разів більше населення, ніж в Україні. Поділити 350 на 30 – виходить 11 тисяч людей на добу (якщо взяти ці цифри для Індії). В Україні минулого тижня ми мали 16 тисяч нових випадків. Погано, що у них немає такої кількості інфекційних лікарень. Якщо б ми за рахунок реформи знищили їх (лікарні – ред.), то зараз в Україні був би такий самий жах, як в Індії», – наголосив Сергій Комісаренко.

Чому так сталось?

Донедавна ситуація з поширенням коронавірусу була відносно спокійною і контрольованою, стверджує політолог. Після скасування жорсткого локдауну з комендантською годиною, а згодом і з початком вакцинальної кампанії люди полегшено зітхнули і втратили пильність.

«Люди розслабились, почали нехтувати засобами індивідуального захисту, не дотримувались дистанції. Це провина громадян, але й влада доклала до цього руку. У штаті, звідки я родом, нещодавно відбувалися місцеві вибори. Сотні тисяч людей брали участь у величезному ралі. Думаю, така жага політиків до влади також посприяла спалаху захворюваності», – зауважує Мрідула Гош.

За інформацією ВООЗ, потужну хвилю коронавірусу спричинили три чинники:

новий, більш заразний штам коронавірусу;

скупчення людей під час масових заходів;

низький рівень вакцинації.

Як триває вакцинація?

На відміну від України, в Індії я не зустрічала антивакцинальних настроїв чи забобон, принаймні з боку медиків

Основний контингент, який розповсюджує захворюваність, – це молодь, припускають індійські вірусологи. З травня цього року, зазначає Мрідула Гош, в державі вакцину отримає саме ця група населення.

«На відміну від України, в Індії я не зустрічала антивакцинальних настроїв чи забобон, принаймні з боку медиків. Коло моїх друзів, приятелів – всі за щеплення. В Індії раніше були спалахи інших інфекційних хвороб, відтак люди сприймають вакцинацію як щось природне, не чинять спротиву. Процес щеплення триває, щоправда, нині він загальмувався через дефіцит вакцини.

США заборонили експорт сировини, необхідної для виготовлення вакцини. Проте індійська компанія також виготовляє інгридієнти, які потрібні для виробництва вакцини Pfizer. Тобто бачимо взаємозалежну ситуацію», – розповіла Мрідула Гош.

Наразі щеплення зробили 1,9% населення, 120 мільйонів людей отримали перший укол Covishield. Індія як густонаселена країна становить небезпеку у розповсюджені коронавірусу по всьому світу, кажуть фахівці. І додають: за умов скупчення людей і неможливості потужної вакцинації можуть виникнути різні мутації вірусу, більш стійкого до щеплення.