ВООЗ: ситуація Індії може повторитися будь-де

Всесвітня організація охорони здоров’я застерігає від завчасного зняття обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією коронавірусного захворювання COVID-19.

«Дуже важливо усвідомити, що ситуація Індії може статися будь-де», – заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

Про плани поступово скасувати частину обмежень оголосили, зокрема, у Франції. Президент Емманюель Макрон заявив, що кафе, заклади культури і бізнес відновлять роботу у кілька фаз із наступного місяця, а заборона на внутрішні подорожі буде знята наступного тижня.

В Ірландії влада також оголосила про наміри зняти обмеження, починаючи з 10 травня.

Португалія, яка в січні зазнала одного з найгірших спалахів хвороби у світі, розпочне фінальну фазу поступового пом’якшення обмежень з 1 травня, а сухопутний кордон з Іспанією знову відкриється для звичайних подорожей після тримісячної перерви.

Тим часом, у Туреччині з 30 квітня запроваджують тритижневий локдаун через зростання кількості хворих і померлих від COVID-19.

У Сполучених Штатах міста і штати продовжують знімати обмеження в той час, як у країні 43 відсотки населення отримали щонайменше одну дозу вакцини, 30 відсотків – повністю вакциновані.

Нью-Йорк має намір «повністю відкритися» 1 липня, заявив мер Білл де Блазіо, заявляючи про прогрес вакцинації.

Ситуація з коронавірусом в Індії, де живе 1,3 мільярда людей, погіршується через відсутність ліжок у лікарнях, кисню і ліків, десятки країн надсилають невідкладну медичну допомогу для полегшення кризи.