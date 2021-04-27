В Індії шостий день поспіль фіксують понад 300 тисяч випадків COVID-19 за добу

В Індії 27 квітня шостий день поспіль зареєстрували понад 300 тисяч нових випадків COVID-19. Влада країни закликала військових допомогти, а генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус заявив, що ВООЗ надіслала до країни понад 2 тисячі співробітників для допомоги в опорі сплеску заховрюваності.

На початку пандемії фахівці вважали Індію успішною в боротьбі з COVID-19, але впродовж останніх місяців система охорони здоров’я не витримує зростання числа інфікованих. Лікарням доводиться відмовлятися від пацієнтів через брак ліжок та запасів кисню.

Велика Британія, Німеччина та США пообіцяли надати Індії термінову медичну допомогу.

На пресбрифінгу голова ВООЗ заявив, що пандемія «продовжує посилюватися» і що зараз число заражень зростає вже дев’ятий тиждень поспіль у всьому світі, а смертність – шостий тиждень поспіль. Минулого тижня у світі зареєстровано стільки випадків, скільки було за перші п’ять місяців пандемії, сказав Тедрос Гебреєсус.