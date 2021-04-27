Туреччина з 29 квітня на три тижні запроваджує повний локдаун

З 29 квітня до 17 травня через погіршення епідеміологічної ситуації в Туреччині запроваджується повний локдаун, повідомляє інформаційна агенція Anadolu з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана в телезверненні.

«Ми переходимо до повного закриття з 19:00 у четвер, 29 квітня, до 5:00 понеділка, 17 травня», – сказав Ердоган.

Міжміські поїздки будуть можливі лише за наявності дозволу, а міжміський транспорт працюватиме з 50-відсотковим завантаженням.

За винятком організацій, які не підпадають під дію відповідної директиви Міністерства внутрішніх справ, всі суб’єкти господарювання припиняють свою діяльність.

У всіх школах будуть припинені очні заняття, відкладаються всі іспити.

Торгові мережі будуть закриті по неділях, в інші дні вони працюватимуть лише в певні години.

Ердоган закликав населення суворо дотримуватися правил, щоб ситуацію вдалося взяти під контроль.

«Ми повинні швидко скоротити кількість випадків зараження до менш ніж 5 тисяч. Інакше ми зіткнемося з наслідками у всіх сферах, від туризму до торгівлі і освіти», – наголосив президент Туреччини.

За даними Інституту Джонса Гопкінса (США), Туреччина перебуває на шостому місці у світі за числом виявлених випадків COVID-19 – понад 4 мільйони 667 тисяч випадків), поступаючись лише США, Індії, Бразилії, Франції та Росії. Водночас за числом зареєстрованих смертей від коронавірусної інфекції Туреччина поступається Україні – 38 711 випадків проти 42 950 (дані МОЗ України).