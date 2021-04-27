Кличко не виключив зняття локдауну, запровадженого у Києві до 30 квітня

Якщо ситуація з поширенням CPVID-19 в столиці не буде погіршуватися, міська влада не виключає послаблення суворих обмежень, що були запроваджені до 30 квітня, цитує мера Києва Віталія Кличка сайт КМДА із посиланням на його коментар телеканалові ICTV.

«У середу, 28 квітня, буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій міста, що складається з епідеміологів, вірусологів та інших фахівців. Вони ухвалять рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію. Ми не виключаємо послаблення запроваджених обмежень. Локдаун дав позитивні результати. Але розслаблятися зарано», – сказав Кличко.

Він також зазначив, що запроваджений локдаун – вимушений крок, адже ситуація із захворюваністю в столиці була критичною.

«Я постійно спілкуюся з представниками малого та середнього бізнесу. Я розумію, що вони несуть дуже великі втрати, збитки. Як і місто. Столиця тільки в першому кварталі цього року недоотримала вже понад 2,5 мільярда гривень у бюджет. Але нам треба всім разом боротися з розповсюдженням хвороби», – додав він.

З 5 квітня в Києві діє черговий локдаун через збільшення хворих на COVID-19. Попередньо, він має закінчитися 30 квітня.