Коронавірус: Шмигаль розповів про карантинні обмеження на свята

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, як будуть працювати карантинні обмеження на свята початку травня, на які цього року припадає також Великдень за юліанським календарем.

За його словами, уряд не буде на травневі свята змінювати модель адаптивного карантину, бо він демонструє свою дієвість.

Прем’єр нагадав, що цього тижня з «червоної» зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності. Наступного тижня до них можуть приєднатися ще кілька областей, прогнозує він.

«Аби м’яко пройти період травневих свят, обговорив цього тижня питання дотримання карантинних обмежень з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Ми цінуємо та дякуємо її членам за розуміння й сприяння в протидії поширенню коронавірусу. Вкотре закликаємо українців проявити відповідальність, обачність і уникати масових скупчень на свята. Дотримання кожним з нас простих протиепідемічних заходів може вберегти життя та здоров’я сотень людей», – наголосив голова уряду.

Станом на 25 квітня за попередню добу в Україні зафіксували 7930 нових випадків коронавірусного захворювання, з них 331 у дітей і 98 у медпрацівників. Також за цей час 3688 хворих на COVID-19 шпиталізували, 231 людина від цього захворювання померла, а 6574 особи видужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) і Київській (441) областях.

Загалом через пандемію за її час в Україні захворіла 2 025 271 особа, 42 323 людини померли, 1 572 528 хворих видужали.