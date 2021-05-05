Коронавірус: МОЗ скоротило перелік «червоних» регіонів до 6 областей

У «червоній» зоні епіднебезпеки станом на 5 травня залишаються шість областей. Про це свідчить оновлений перелік, складений Міністерством охорони здоров’я.

За даними МОЗ, «червоними» лишаються Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. З переліку виключили Житомирську область.

До «жовтої» зони віднесли Київ та 10 регіонів – Вінницьку, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Херсонську та Чернівецьку області.

Решта областей перебувають у «помаранчевій» зоні.

В Україні за останню добу виявили 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 090 986 людей, померли від COVID-19 – 45 077.