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05 травня 2021, Київ 08:55
Новини | Коронавірус

В Україні виявили 2 576 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Протягом минулої доби госпіталізували 1 671 людину, 7 728 – одужали. 161 пацієнт помер

В Україні за останню добу виявили 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби госпіталізували 1 671 людину, 7 728 – одужали. 161 пацієнт помер.

За добу здійснили 29 154 тестування (зокрема, методом ПЛР – 19 206).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 090 986 людей, померли від COVID-19 – 45 077.

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