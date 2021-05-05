В Україні виявили 2 576 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 2 758 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби госпіталізували 1 671 людину, 7 728 – одужали. 161 пацієнт помер.

За добу здійснили 29 154 тестування (зокрема, методом ПЛР – 19 206).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 090 986 людей, померли від COVID-19 – 45 077.