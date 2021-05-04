Коронавірус: за добу в Україні виявили 2 472 хворих на COVID-19

За добу 3 травня в Україні зафіксували 2 472 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також 1 325 людей опинилися в лікарні, 807 виписали. 166 людей померли, у 7 815 констатували одужання.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях», – зазначають у МОЗ.

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При цьому за добу здійснили 17 549 тестувань, з них 11 817 – методом полімеразно-ланцюгової реакції.

Відтак за весь період пандемії в Україні захворіли понад 2 мільйони людей, понад 1,68 мільйона з них одужали. Померли 44 916 людей.