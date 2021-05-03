Єврокомісія пропонує країнам ЄС дозволити в’їзд вакцинованим туристам

Єврокомісія запропонувала країнам ЄС дозволити в’їзд іноземцям, які як мінімум за два тижні до поїздки завершили вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Наразі йдеться про вакцинацію препаратами, схваленими Євросоюзом. Зазначається, що дозвіл можуть поширити на вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до екстренного використання.

Наразі у ЄС зареєстровані вакцини від компаній AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson. Перші два препарати використовують і в Україні.

Раніше у ВООЗ заявили, що наразі не підтримують запровадження обов’язкових паспортів вакцинації для подорожей.

Європейська комісія 17 березня представила проєкт цифрового «зеленого сертифікату», який сприятиме безпечному вільному пересуванню громадян ЄС на території Європейського союзу.

Велика Британія планує почати «сертифікацію коронавірусного статусу» в намаганнях відновити масові заходи на кшталт концертів та спортивних подій.

29 березня у МОЗ України заявили, що відомство спільно паспорти вакцинації для українців перебувають на фінальній стадії розробки.