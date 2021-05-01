ВООЗ схвалила застосування п’ятої вакцини від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я включила до списку рекомендованих для екстреного використання під час пандемії COVID-19 вакцину американської компанії Moderna. Це п’ятий препарат, рекомендований організацією, і третій, запропонований ринку американськими компаніями.

У списку вже є американські вакцини від Pfizer/BioNTech і Jannsen (підрозділ Johnson&Johnson), британо-шведська AstraZeneca та її індійський варіант Covishield. З масово використовуваних препаратів чиновники ООН не рекомендували жодної вакцини з Китаю або Росії.

Пандемія коронавірусної інфекції нового типу розпочалася в Китаї наприкінці позаминулого, 2019 року. Станом на ранок 1 травня відомо про 151 з половиною мільйон заражених і 3 мільйони 182 тисячі померлих унаслідок COVID-19 у світі, свідчить статистика, зібрана університетом Джонса Гопкінса в Балтіморі (США).

Ці дані спираються на повідомлення влади, але з деяких країн ці дані можуть приховувати реальну ситуацію із захворюванням.