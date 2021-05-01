МОЗ: в останній день квітня вакцинували майже 50 тисяч людей

Упродовж минулої доби, 30 квітня, від COVID-19 в Україні вакциновано 49 985 людей. Про це повідомили у МОЗ.

«52 295 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – мовиться у повідомленні.

Щеплення проводили 36 мобільних бригад та 1838 пунктів вакцинації.

Станом на 30 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 506 067 людей.

В Україні за останню добу виявили 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 3 051 людину, 14 956 – одужали. 351 пацієнт помер.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 078 086 людей, померли від COVID-19 – 44 436.