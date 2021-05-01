В Україні виявили понад 8,5 тисячі нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, протягом минулої доби госпіталізували 3 051 людину, 14 956 – одужали. 351 пацієнт помер.

За добу здійснили 83 336 тестувань (зокрема, методом ПЛР – 37 455).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745)та Харківській (730) областях, Києві (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 078 086 людей, померли від COVID-19 – 44 436.