МОЗ збільшує інтервал між першим і другим щепленням AstraZeneca до 12 тижнів

Міністерство здоров’я України збільшить інтервал між першим та другим щепленням вакциною AstraZeneca з 4 до12 тижнів.

«На сьогодні, спираючись на досвід цих країн, в Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики також схвалила рекомендації збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів», – повідомили у МОЗ 1 травня.

У МОЗ послалися на дослідження, опубліковане у авторитетному медичному виданні The Lancet, за даними якого, ефективність вакцини AstraZeneca зростала до 81,3%, коли другу дозу вакцини вводили за 12 тижнів після першої.

«Завдяки таким висновкам низка країн світу змінила інтервали щеплення вакциною AstraZeneca», – зазначили у міністерстві, навівши як приклад Францію, Німеччину та Канаду.

За даними МОЗ, 752 295 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії в Україні, з них отримали першу дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 260 осіб.

Кампанія з вакцинації стартувала в Україні 24 лютого, щеплення проводять трьома вакцинами: AstraZeneca/Covishield, CoronaVac від китайської компанії Sinovac, а також вакцинами Pfizer.