В Індії зафіксовано новий рекорд інфікованих коронавірусом за добу

Індії поки не вдається впоратися зі зростанням кількості заражень та смертей від COVID-19.

Тільки за минулий тиждень тут було зареєстровано 2,6 мільйона нових випадків інфікування, померли – 23 800 осіб. Останні 10 днів добовий приріст заражень становив близько 300 тисяч. 3 травня він перевищив 360 тисяч. Померли за останню добу 3 417 осіб.

Всього жертвами пандемії в країні стали близько 215 тисяч жителів. І експерти не виключають, що реальне число заражень і смертей значно більше.

В Індію надходить міжнародна допомога, щоб допомогти їй справитися з нестачею медичного кисню та препаратів для лікування хворих. Зокрема, Велика Британія повідомила, що направить в свою колишню колонію додатково тисячу апаратів для штучної вентиляції легень.

Індійський уряд на чолі з прем’єр-міністром Нарендром Моді досі утримується від запровадження національного локдауну, але багато штатів вводять власні обмежувальні заходи, намагаючись стримати поширення коронавірусу. На цьому тлі правляча партія втрачає позиції на місцевих виборах, зокрема, вона програла у ключовому штаті Західна Бенгалія, повідомляє ВВС. Моді критикують за те, що він зосереджений зараз на голосуванні більше, ніж на ситуації з епідемією.